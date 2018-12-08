فريد خميس: الجامعة البريطانية توفر كافة الخدمات اللازمة للشركات الناشئة

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- علاء أحمد:

قال محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، إن واحات العلوم من أنجح مشروعات التنمية والابتكار والإبداع العلمي ونقل التكنولوجيا في العالم.

وأضاف خميس، في كلمته قبيل افتتاح الجامعة، واحة العلوم والتكنولوچيا، ومركز بحوث النانو تكنولوجي، أن واحات العلوم تضخ عائداً كبيراً في الدخل القومي للدول التي توجد بها، لذلك توفر واحة علوم الجامعة البريطانية كافة الخدمات اللازمة للشركات الناشئة لتمكينها من تحقيق الفارق.

وأكد أن الجامعة البريطانية تضخ الميزانيات اللازمة للتميز في البحث العلمي وريادة الأعمال والإبتكار بجانب التميز في التعليم الجامعي، إيمانا بأن العلم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا هم أساس التقدم والإزدهار، متابعا: "هذا ما ندعمه في الجامعة البريطانية ونوفر له كل السبل من أجل تحقيقه خاصة وأن الجامعة غير هادفة للربح".

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