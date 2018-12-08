صور| بتواضع العلماء.. فاروق الباز يُعد الشاي لمجدي يعقوب

كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد

في مشهد ينم عن التواضع الجمّ لاثنين من أهم الشخصيات المصرية، حرص الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، على تحضير الشاي للدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي.

والتقطت عدسة "مصراوي" الدكتور فاروق الباز وهو يسكب الماء، ويضيف السكر، لتحضير المشروب الخاص بالجراح العالمي مجدي يعقوب.

كان ذلك خلال الاحتفال بيوم التخرج العالمي الذي تقيمه الجامعة البريطانية في الشروق، اليوم السبت، بحضور الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور مصطفي السيد، والدكتور فاروق الباز، والسفير عمرو موسى، والدكتور مصطفى الفقي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والعلماء والمفكرين وسفراء الدول.