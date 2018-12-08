التعليم العالي: منح مجرية بكالوريوس وماجستير ودكتوراه بدون رسوم

كتبت-داليا شبل:

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد من المنح مقدمة من (هيئة تمبس) المجرية للعام الدراسي 2019 / 2020 لدراسة الدكتوراه، والماجستير، والبكالوريوس في العلوم (الزراعية، والإنسانية، الاقتصادية، الهندسية، الطبية والصحية، الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، الفنون).

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، السبت، يبلغ عدد منح الدكتوراه 15 منحة، تشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 32 سنة، وأن يكون قد أمضى عامين في وظيفة مدرس مساعد بأحد الجامعات أو المراكز البحثية المصرية.

وتابعت التعليم العالي، ويبلغ عدد منح الماجستير 20 منحة، ويشترط في المتقدم ألا يزيد عمره عن 30 سنة، وأن يكون قد أمضى عامين في وظيفة معيد بأحد الجامعات أو المراكز البحثية المصرية.

وأضافت التعليم العالي: وعدد منح البكالوريوس65، يشترط في المتقدم حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يزيد عمره عن 21 سنة.

وذكرت التعليم العالي، أن الدراسة بدون رسوم، والإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن توافر الخدمات الصحية الأساسية، وبدل منحة شهرية.

وأكدت أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح الأربعاء 16 يناير 2019، ويتم التقدم بالأوراق للإدارة العامة للبعثات بمجمع التحرير، مشيرة إلى أن وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني الآتي:

• http://studyinhungary.hu/…/stipendium-hungaricum-scholarshi…

كما يمكن الرجوع إلي موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات:

• http://www.mohe-casm.edu.eg/…/valid_…/Hungary-18/Hungary.jsp

وأضاف التقرير أن الدراسة بدون رسوم، وأن الإقامة بالمدن الجامعية، فضلا عن توافر الخدمات الصحية الأساسية، وبدل منحة شهرية.

ويذكر أن الإدارة العامة للبعثات تتحمل استكمال قيمة هذه المنحة طبقًا للبرنامج التنفيذي، وكذلك تذاكر السفر ذهابًا وعودة، وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات، فيما عدا برنامج البكالوريوس.