اليوم.. السيسي يشارك في جلسة شباب رواد الأعمال بأفريقيا بشرم الشيخ

كتب- محمد عبدالناصر:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي يشارك اليوم السبت في جلسة شباب رواد الأعمال بأفريقيا بمدينة شرم الشيخ.

وأكد راضي، في بيان له، أن الرئيس السيسي سيلقي كلمة تتضمن رؤية مصر تجاه دعم وتمكين الشباب، كما يشارك في الجلسة الرئيس الرواندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة ورؤساء عدد من كبريات الشركات العاملة في أفريقيا.​