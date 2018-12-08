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الأنبا مكاريوس يترأس قداس الأربعين لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل

09:25 ص السبت 08 ديسمبر 2018
الأنبا مكاريوس يترأس قداس الأربعين لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

كتب- إسلام ضيف:

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، اليوم السبت، صلوات قداس الأربعين على أرواح شهداء حادث استهداف حافلات دير الأنبا صموئيل بالمنيا، بكنيسة الأمير تادرس الشطبي بمحافظة المنيا.

وكانت محافظة المنيا شهدت يوم 2 نوفمبر الماضي، عملية إرهابية طالت ثلاث حافلات تُقل مواطنين أقباط بالقرب من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، وأسفرت عن استشهاد 7 أشخاص، و٢٠ مصابًا، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

الأنبا مكاريوس حادث دير الأنبا صموئيل المنيا كنيسة الأمير تادرس الشطبي صلوات قداس الأربعين

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