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فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

09:17 ص السبت 08 ديسمبر 2018
فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

أرشيفية

كتب- أحمد نجيب:

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الثامنة والنصف من صباح اليوم السبت، فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة؛ بعد حسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وأضاف الغندور، في بيان، اليوم، أن إدارات الميناء المختصة بدأت فورًا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها، وبلغ عددها 50 سفينة.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

رضا الغندور ميناء الإسكندرية بوغازي الأحوال الجومائية

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