حدث ليلًا| حذف فيديو الهرم الإباحي و"التنبؤ بالفيضان" يعلن موعد توقف الأمطار

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى، من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وحذف المصور الدانماركي "أندرياس هيفيد"، الصور والمشاهد الجنسية التي زعم تصويرها مع صديقته أعلى قمة الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، من حساباته بموقع تبادل الصور "انستجرام" وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، موعد انتهاء موجة المطار التي تضرب البلاد.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي وقعت أمس الجمعة، وحتى الساعات الأولى من اليوم السبت.

المصور الدنماركي يحذف صور وفيديو "الهرم الإباحي"

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