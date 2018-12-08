"الأرصاد" توضح.. لماذا بدأ الشتاء وموسم الأمطار مبكرًا هذا العام؟

كتب- محمد نصار:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن قدوم موسم الأمطار بشكل مبكر عن العام الماضي يعود إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله وليس مصر على وجه التحديد.

وأضاف شاهين، لمصراوي، أن موسم الشتاء بدأ العام الحالي مبكرًا بحوالي (15 - 20) يومًا عن العام السابق، نافيًا إمكانية التنبؤ بطبيعة فصل الشتاء حتى نهايته؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة مناخية موسعة.

وأوضح شاهين، أن ظاهرة الاحتباس الحراري تقف خلف التغيرات المناخية التي يشهدها العالم كل عام، ما يؤثر بدوره على طبيعة الفصول الأربعة للعام.

وتابع: "التغيرات المناخية لا تعني بالضرورة أن يكون التغير للأسوأ، فيمكن أن ينتج عن التغيرات المناخية تغيرًا للأفضل، مثلا الصيف المنتهي مؤخرًا لم نشهد فيه ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة مقارنة بالأعوام السابقة التي تجاوزت فيها درجات الحرارة الـ40 درجة، وشهدنا فقط ارتفاعات بنسب الرطوبة".

وشهدت الكثير من محافظات مصر في الفترة الحالية موجة سيئة من الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مختلف الأنحاء والتي تشمل القاهرة.