برودة وشبورة ورياح.. ننشر التوقعات التفصيلية لطقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت تحسنًا؛ ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، على أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

كما توقع خبراء الهيئة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ السبت، بعد موجة الطقس السيئ الأخيرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة - العظمى والصغرى - المتوقعة اليوم:

القاهرة 14 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 15 19

بلطيم 13 20

مطروح 14 19

السلوم 09 18

سيوة 11 18

بورسعيد 14 21

دمياط 14 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 20

السويس 15 20

العريش 12 21

رفح 11 20

رأس سدر 15 18

نخل 09 17

نويبع 17 20

طابا 12 17

كاترين 05 14

الطور 15 20

شرم الشيخ 17 21

الغردقة 15 22

مرسى علم 14 23

الفيوم 13 20

بني سويف 13 20

المنيا 11 20

أسيوط 09 20

سوهاج 11 21

قنا 12 22

الأقصر 12 22

أسوان 13 22

أبو سمبل 11 21

الوادي الجديد 03 21

شلاتين 16 24

أبو رماد 18 23

رأس حدربة 19 23

حلايب 19 23