اليوم.. انطلاق "إفريقيا 2018" في شرم الشيخ برعاية الرئيس السيسي

القاهرة- مصراوي:

تنطلق فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا 2018، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، يومي 8، 9 ديسمبر في شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، بحضور نحو 10 رؤساء أفارقة وأكثر من 60 متحدثًا دوليًا، وعدد من رؤساء حكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركاء مصر فى التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم.

يشارك في المنتدى عدد من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة، من بينهم رؤساء زيمبابوي، وتوجو، والنيجر، ورواندا، بالإضافة إلى عدد كبير من كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة التى تساهم فى تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء.

ويتناول المنتدى بالبحث والمناقشة موضوعات الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل إفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية في إفريقيا، وشراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي، وسيخصص يوم لرواد الأعمال الشباب في القارة، ولتمكين المرأة في إفريقيا وتعزيز دورها في التنمية وترسيخه، بالإضافة إلى عرض الفرص الكبيرة المتاحة والمأمولة في مجالات الاستثمار والتجارة والإبداع٠

وتعتبر الكوميسا أحد أعمدة المجموعة الاقتصادية الإفريقية، ويعود تاريخ إنشائها لعام 1994، كبديل عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، وهدفها الوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء.