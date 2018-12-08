اليوم .. نقابة المهندسين تنظم الملتقى الأول للشباب

كتب- أسامة عبدالكريم:

تنظم نقابة المهندسين، اليوم السبت، الملتقى الأول لشباب المهندسين بمسرح النقابة العامة.

وقالت الدكتورة داليا فتحي، رئيس لجنة الشباب، إن الهدف من الملتقى هو دمج شباب المهندسين- حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية بكليات الهندسة - بسوق العمل الفعلي عن طريق إتاحة فرص مجانية ومخفضة للتدريب والتأهيل الفني يتم تقديمها خلال يوم الملتقى وسيتم خلاله تقديم عدد من المحاضرات الفنية المتخصصة في الشعب الهندسية على اختلافها بالاضافة إلى محاضرات عامة في مجالات تنمية المهارات الذاتية والعرض والتقديم الاحترافي وتطوير اللغة الانجليزية.

وأضافت أن الرؤية الحقيقية لهذا الملتقى تتبلور في أن يكون ملتقي شباب المهندسين ملتقى سنوي ودوري لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج وطلبة السنة النهائية علي المستجدات الفنية علي مستوي التدريب والعمل الاحترافي للمهندسين علي مستوي كافة المحافظات من خلال يوم واحد مهني وتدريبي واجتماعي ترفيهي يتم تحت مظلة النقابة العامة للمهندسين.