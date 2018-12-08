اليوم.. وزير التموين يفتتح "فوود أفريكا" بمشاركة ٣٢ دولة

كتبت- عايدة رضوان:

يفتتح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، فعاليات الدورة الرابعة لمعرض فوود أفريكا للأغذية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر لمدة 3 أيام.

ويعد المعرض أهم وأكبر معرض متخصص للأغذية يقام في مصر، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية وهيئة تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

ويشارك بالدورة الحالية للمعرض 320 شركة محلية وأجنبية تمثل نحو 32 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن هيكل المعروضات مئات الأصناف من المنتجات المختلفة التي تنتجها الشركات، كما يشهد معرض العام الحالى مشاركة نحو 500 مشترٍ أجنبي من خلال بعثة المشترين الدوليين لعقد لقاءات عمل ثنائية B2B خلال أيام المعرض، بالإضافة إلى زيارات المصانع والمزارع.

ويشارك في المعرض، المملكة العربية السعودية، الإمارات، الصين، فرنسا، جنوب أفريقيا، بيلا روسيا، بولندا، أوكرانيا، الهند، باكستان.