"دفاع النواب" تستكمل مناقشة قانون المرور الأسبوع المقبل

القاهرة- مصراوي:

قال النائب يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن اللجنة انتهت من المواد التعريفية لقانون المرور، ومن المنتظر استكمال مناقشته بحضور الجهات المعنية خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف الكدواني لـ"مصراوي"، أن القانون يحتوي على ٩٦ مادة، وليس من الممكن الانتهاء منه دون دراسة متأنية بوجود كافة الجهات.

وذكر عضو دفاع البرلمان، أن القانون بمثابة قانون جديد وشامل، لإعادة هيكلة منظومة المرور، والعمل على تخفيف حالات الاختناق المروري التي تشهدها القاهرة الكبرى أغلب الأوقات .

وحدد القانون المخالفات المرورية فى 5 شرائح مرورية يتم من خلالها محاسبة السائق على المخالفة وشملت المادة 76 فى الشريحة الأولى، أثناء ارتكاب المخالفة بخصم نقطة واحدة، ويُعاقب صاحبها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، ومن أبرز مخالفاتها عدم إتباع قواعد وآداب المرور بالقانون ولائحته التنفيذية، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب، والقيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة.