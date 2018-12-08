وزير الأوقاف يختتم زيارة للإمارات بعد المشاركة بمنتدى تعزيز السلم

أبوظبي أ ش أ

غادر أبوظبي مساء أمس، الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت 3 أيام شارك خلالها فى فعاليات منتدى (تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة) الذى اختتم أعماله فى وقت سابق بعنوان (حلف فضول جديد .. فرصة للسلام العالمي).

وألقى وزير الأوقاف كلمة بالمنتدى طالب فبها بإدراج حماية الأوطان ضمن مقاصد الشريعة الإسلامية.

وكرم رئيس منتدى تعزيز السلم بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن بية رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الجلسة الختامية لأعمال المنتدى وزير الأوقاف، بإهدائه درع المنتدي تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف، وإسهاماته العلمية والفكرية في فعاليات وأعمال المنتدى على مدار خمس سنوات.

وأجرى الوزير لقاءات مع العديد من رؤساء الوفود والمنظمات الدولية والعربية المشاركة حول دور وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني.

وأشاد وزير الأوقاف بأعمال الملتقى وبإنجازات منتدى السلم على مدار سنواته الخمس برئاسة سماحة الشيخ عبد الله بن بية ، ورعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ، موجها الشكر لدولة الإمارات وسماحة الشيخ عبد الله بن بية على اختياره لهذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين ، مؤكدا أهمية البيان الختامي لتعزيز السلم وترسيخ أسس العيش المشترك.