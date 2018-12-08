"منتدى تعزيز السلم" بالإمارات يكرم مفتى الجمهورية تقديرا لجهوده

أبوظبي- أ ش أ

كرم الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة ورئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، مساء اليوم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في ختام المنتدي تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف وإرساء السلام العالمي.

ووجه مفتي الجمهورية، الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وللشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وراعى الملتقى، والشيخ عبد الله بن بيه، على هذا التكريم في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين واستمرارا لجهود التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية في جمهورية مصر والإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن مفتي الجمهورية قال، في كلمته في الجلسة الأولي لفعاليات الملتقى العالمي الخامس "نحو حلف الفضول.. فرصة للسلم العالمي" : إن الإسلام يدعو دائما إلى التعايش السلمي والحوار مع الآخر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس فكرة المواطنة فى "وثيقة المدينة"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تحتوى على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.