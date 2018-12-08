مطار القاهرة يستقبل 50 حالة مرضية من اليمن للعلاج

كتب- طه عبيد:

أعلنت إسعاف مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، حالة الطوارئ؛ لاستقبال 50 حالة مرضية قادمة من عدة مدن باليمن للعلاج بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وتنوعت إصابات الحالات بين الإصابة بطلق ناري وكسور وشروخ وحروق وغيبوبة، والبعض يحتاج لإجراء عمليات مختلفة، وتم استقبال الحالات المرضية بالمطار وتوجيها إلى المستشفى.

وقالت مصادر طبية بالمطار، إن الطائرة اليمنية القادمة من صنعاء، وصل عليها 50 حالة مرضية ليمنيين من أعمار مختلفة بهم حالات تحتاج لعلاج من طلق ناري وكسور وشروخ وحروق وإجراء جراحات مختلفة وغيبوبة، وتم الاستعانة بـ 18 سيارة إسعاف من داخل وخارج المطار؛ لنقل 18 حالة بينما تم نقل 32 عن طريق أوتوبيس خاص لإحدى المستشفيات.

وأضافت المصادر، أنه جرى تشكيل فريق من إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف؛ لإنزال الحالات المرضية من الطائرة، وإنهاء إجراءات وصولهم من مبنى الركاب رقم "1".