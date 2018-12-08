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"الدفاع" تعرض أغنية لمعرض إيديكس 2018 (فيديو)

12:44 ص السبت 08 ديسمبر 2018
"الدفاع" تعرض أغنية لمعرض إيديكس 2018 (فيديو)

ارشيفية

القاهرة- مصراوي:

نشر حساب وزارة الدفاع على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية للفنان حسين الجسمي لمعرض الصناعات العسكرية والدفاعية "إيديكس 2018".

والأغنية هي "رسمنالك" للفنان حسين الجسمي، والتي انتجتها قناة "دي إم سي" في احتفالات ذكرى حرب أكتوبر لعام 2017.

وكانت مصر نظمت معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية، الذي نظمته مصر خلال الفترة من "3- 5" ديسمبر، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور شركات تصنيع الأسلحة العالمية.

إيديكس 2018 يوتيوب حسين الجسمي قناة دي إم سي حرب أكتوبر السيسي
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