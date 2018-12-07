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السيسي: توقيع عقود إنشاء سد "ستيجلر جورج" التنزاني.. الأربعاء المقبل

09:12 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
السيسي: توقيع عقود إنشاء سد "ستيجلر جورج" التنزاني.. الأربعاء المقبل

الرئيس التنزاني والرئيس السيسي

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التنزاني جون ماجوفولى، استعرض فيه تطورات مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية.

وأكد الرئيس السيسي، -بحسب بيان للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي-، مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحضور مراسم التوقيع على عقد إنشاء السد ١٢ ديسمبر الجارى بتنزانيا.

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