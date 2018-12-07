سفارة السعودية بباريس تدعو مواطنيها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

الرياض - باريس (أ ش أ)

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، مواطنيها من مقيمين وزائرين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غدًا السبت وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات المحتملة في كافة المدن الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أن السفارة دعت المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة.