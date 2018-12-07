أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

سفارة السعودية بباريس تدعو مواطنيها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

08:45 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
سفارة السعودية بباريس تدعو مواطنيها لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

تظاهرات فرنسا

الرياض - باريس (أ ش أ)

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، مواطنيها من مقيمين وزائرين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر غدًا السبت وملازمة مقار سكنهم وعدم مغادرتها إلا في الحالات الطارئة، وكذلك تجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات المحتملة في كافة المدن الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أن السفارة دعت المواطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة.

هذا المحتوى من

Asha
سفارة السعودية بباريس الرياض باريس السعودية فرنسا احتجاجات فرنسا

الخبر التالى:

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان