وزير الآثار يعلن تفاصيل كشف أثري جديد بجبانة سقارة.. 15 ديسمبر

كتب- يوسف عفيفي:

أكدت وزارة الآثار، أن الدكتور خالد العناني وزير الآثار سيعلن يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الحالي تفاصيل كشف أثري جديد بجبانة سقارة، وذلك وسط حضور إعلامي واسع.

وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته مساء اليوم، إلى أن هذا الكشف الجديد يعد الأكثر تميزا هذا العام، وقامت به بعثة أثرية مصرية.

يذكر أن آخر كشف أثري أعلنت عنه الوزارة كان أمس، حيث نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلي للآثار والعاملة بمنطقة (الخلوة) في الفيوم برئاسة الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، في الكشف عن بئر دفن يقع شرق مقبرة (الأمير واجي) من عصر الدولة الوسطي ، وذلك أثناء الحفائر التي بدأتها البعثة أواخر الشهر الماضي.