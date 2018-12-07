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بصوت الجسمي.. أغنية خاصة بمعرض "إيديكس 2018" (فيديو)

03:34 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
بصوت الجسمي.. أغنية خاصة بمعرض "إيديكس 2018" (فيديو)

صورة من الفيديو

كتب - محمد سامي:

نشر حساب وزارة الدفاع على موقع "يوتيوب"، أغنية جديدة تتضمن مشاهد خاصة لمعرض "إيديكس 2018"، على أغنية "رسمنالك" للفنان حسين الجسمي.

واختتمت، يوم الأربعاء، فعاليات معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية، الذي نظمته مصر خلال الفترة من "3 - 5" ديسمبر، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور شركات تصنيع الأسلحة العالمية.

وزارة الدفاع إيديكس 2018 الصناعات الدفاعية والعسكرية حسين الجسمي يوتيوب

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