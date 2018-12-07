بصوت الجسمي.. أغنية خاصة بمعرض "إيديكس 2018" (فيديو)

كتب - محمد سامي:

نشر حساب وزارة الدفاع على موقع "يوتيوب"، أغنية جديدة تتضمن مشاهد خاصة لمعرض "إيديكس 2018"، على أغنية "رسمنالك" للفنان حسين الجسمي.

واختتمت، يوم الأربعاء، فعاليات معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية، الذي نظمته مصر خلال الفترة من "3 - 5" ديسمبر، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور شركات تصنيع الأسلحة العالمية.