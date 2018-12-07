أول تحرك رسمي من الآثار بشأن واقعة فيديو الهرم الإباحي

كتب - يوسف عفيفي:

أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واقعة تصوير فيديو قصير يصور شخصين أجنبيين يتسلقان الهرم ليلا ثم يصوران مشاهد مخلة بالآداب العامة، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها بحسب بيان رسمى صادر عن الوزارة اليوم .

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو نشره مصور دنماركي، ظهر فيه قيامه بتسلق الهرم الأكبر ليلا برفقة صديقته، وتصويره مشاهد إباحية نهاية الشهر الماضي، وذلك وفق ما أعلنه المصور الدنماركي على صفحته الشخصية على موقع الصور "إنستجرام".