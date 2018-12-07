بعد توقفها 9 سنوات.. "الجيزة" تعلن الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بـ 3 قرى

كتب- إسلام ضيف:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، انتهاء جميع الأعمال المتعلقة بمشروع الصرف الصحي بقرى: منشأة سليمان، كفر حلاوة، الحلف الشرقي، بمركز ومدينة أطفيح، وذلك بعد توقف المشروع لمدة 9 سنوات، بتكلفة 435 مليون جنيه، والذي يضم محطة معالجة بطاقة 34 ألف م3 يوميًا ومحطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ، مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر العياط والبدرشين وأطفيح والصف، بحضور الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية المعنية.

وقال محافظ الجيزة في بيان اليوم، إنه سيتم البدء في أعمال التسليم الإبتدائى والتشغيل خلال أيام، للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على المشروع؛ لخدمة أهالي تلك القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي.

كما أعلن المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة الإسناد المالي لمشروع الصرف الصحي لقرى: الشوبك، مزغونة، أبورجوان، بمركز ومدينة البدرشين ليصل إلى 245 مليون جنيه، وذلك لسرعة إنهاء الأعمال في إطار خطة الدولة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة، مشيرًا إلى أن المشروع متوقف منذ 3 سنوات لعدم توافر المخصصات المالية اللازمة لإتمامه، ويتكون من محطة معالجة بطاقة 34 ألف م3 يوميًا، إلى جانب 4 محطات رفع وشبكة إنحدار وخطوط طرد.

وأوضح "راشد" أنه جاري تنفيذ إجراءات الطرح والترسية لقرى نزلة الشوبك، زاوية دهشور، منشأة دهشور المحرومة من خدمة الصرف الصحي بمركز ومدينة البدرشين، وأن المحافظة تقوم بصفة دائمة بمتابعة تنفيذ كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحل أي معوقات تعترض تنفيذها ووضع برنامج زمنى للأعمال.

بدوره قال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب الجيزة، إنه استكمالًا لخطة التوسع في توصيل خدمة الصرف الصحي إلى القرى المحرومة يتم حاليًا إنهاء إجراءات الطرح والترسية لقرى: الكداية، والقبابات، الصالحية، مسجد موسى، وكذا قرى البرمبل، صول، ترجم، الخرمانه، بمركز ومدينة أطفيح.

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