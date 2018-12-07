أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

وزير التعليم العالي ينعي مؤسس مجلس أمناء جامعة فاروس

01:20 م الجمعة 07 ديسمبر 2018
وزير التعليم العالي ينعي مؤسس مجلس أمناء جامعة فاروس

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب - محمد قاسم:

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة فاروس بالإسكندرية محمد رجب.

وذكر بيان صادر اليوم الجمعة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجيع القيادات والعاملين في الوزارة يدعون الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي رجل الأعمال، محمد رجب، أمس الخميس، عن عمر ناهز الثمانين عاما.

خالد عبد الغفار وزارة التعليم العالي جامعة فاروس محمد رجب

الخبر التالى:

بعد توقفها 9 سنوات.. "الجيزة" تعلن الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بـ 3 قرى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان