وزير التعليم العالي ينعي مؤسس مجلس أمناء جامعة فاروس

كتب - محمد قاسم:

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة، والمراكز والمعاهد البحثية، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة فاروس بالإسكندرية محمد رجب.

وذكر بيان صادر اليوم الجمعة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجيع القيادات والعاملين في الوزارة يدعون الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي رجل الأعمال، محمد رجب، أمس الخميس، عن عمر ناهز الثمانين عاما.