وزير التعليم العالي: إنشاء مشروع "دار مصر" بالمدينة الجامعية الدولية في باريس

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة "Oskaprod" الاستشاري المنفذ لمشروع إنشاء "دار مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس.

وقال إن ذلك يأتي في إطار اتفاقية إنشاء "دار مصر" التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة رئيس الجمهورية لباريس أكتوبر الماضي.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعلمية والبحثية، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقات، مثمنا دور الخارجية المصرية وتعاونها الدائم لتوقيع عقد إنشاء هذا المشروع، الذي يعد نافذة حضارية مهمة، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر لأبنائها المبتعثين في الخارج.

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين في فرنسا، بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصري بباريس، بالإضافة إلى دوره المهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم.

وأكد أنه المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بعد 4 سنوات.