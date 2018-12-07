محافظة القاهرة تبحث إلغاء التعامل الورقي مع شركات المرافق

القاهرة - أ ش أ:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أهمية ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين بالأحياء وربطها مع الديوان العام، والذي يساهم بصورة كبيرة في توصيل الخدمات للمواطنين في أقل وقت ممكن مع فصل متلقي الخدمة عن مؤديها وتحقيق النزاهة والشفافية والمساواه بين الجميع، مع ربط الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها بصفة دائمة مع الأحياء كشركات المرافق (مياه ـ كهرباء ـ صرف صحي ـ غاز) وإلغاء التعامل الورقي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، تم خلاله مناقشة إمكانية تدعيم الوزارة للمحافظة لإستكمال إنشاء مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بباقي الأحياء مع تحديث الأنظمة بالمراكز التي تم إنشاؤها منذ فترة مع ربطها جميعاً بديوان عام المحافظة، مما يؤدي إلى سهولة تقديم الخدمة للمواطنين مع عدم الالتزام بمكان معين لتقديم طلب الخدمة.

كما تم مناقشة إمكانية تقديم الخدمة من خلال تطبيقات على المحمول خلال العام المقبل، على أن تقوم المحافظة بإعداد المقرات وتقوم الوزارة بتوفير الأجهزة والأنظمة اللازمة وتركيب الشبكات وتدريب العاملين عليها والمعاونة في ادخال الملفات في البرنامج.

وقال سيد البدري، المشرف على الإدارة المركزية للمعلومات، إن ميكنة كافة الأحياء وربطها مركزياً مع ديوان عام المحافظة، يؤدي إلى متابعة يومية لمستوى أداء الأحياء وإعداد التقارير والبيانات بالكامل أمام متخذي القرار، مع توفير الخدمة للمواطنين وتلقيها على تليفون المحمول وكذلك متابعتها.

وأشار إلى أن القاهرة تضم 38 حياً منهم 17 حياً يعملون على النظام القديم وسيتم تحديثهم وربطهم علي النظام الحديث، كما تم الانتهاء من المراكز التكنولوجية الحديثة بـ 12 حيا بالإضافة الي 8 أحياء تعمل تحت التشغيل التجريبي وتم إعدادها للافتتاح قريباً.