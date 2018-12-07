برلماني: مناقشة ملاحظات الرئاسة عن "التجارب السريرية" خلال أيام

القاهرة - مصراوي:

كشف النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن أنه سيتم خلال أيام انعقاد اللجنة المشكلة من لجنتي الصحة والتعليم بالبرلمان برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس؛ لإعادة مناقشة قانون التجارب السريرية في ضوء الملاحظات التي أرسلتها رئاسة الجمهورية.

وأوضح "أبوالعلا" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع عدد من المعنيين بالقضية والمختصين للاستماع إلى ملاحظاتهم، موضحًا أنه لا خلاف على ملاحظات الرئاسة، ولاسيما وأنه سبق ذكرها في المضبطة خلال مناقشة القانون.

وكان مجلس النواب، قد تلقى خطابا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول جلسة عقدها بدور الانعقاد الجاري فنّد فيه بعض الملاحظات على بعض مواد قانون البحوث الإكلينيكية والمعروف باسم "التجارب السريرية".

وأشار السيسي، في خطابه، إلى أنه تابع بنفسه عمليات الشد والجذب أثناء مناقشة هذا التشريع الهام، مشيرا إلى أن من يحكم الجميع هو الدستور، الذي كفل في مادته 23 حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة، وأن الدولة تكفل رعاية الباحثين لنهضة البحث العلمي.

ولفت خطاب الرئيس، إلى أن المادة 60 من الدستور تنص على أن لجسد الإنسان حرمة ويحظر الاتجار به أو إجراء تجربة علمية عليه إلا بالموافقة الموثقة منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون بعد الرجوع للهيئة الاستشارية برئاسة الجمهورية، تبين أن هناك 8 مواد بمشروع قانون البحوث الإكلينكية هي ( 4- 5 - 9 - 11- 19 - 20 - 22).

وأوضح خطاب رئيس الجمهورية، أن إعادة التشريع الذي وافق عليه البرلمان في مايو الماضي، لاقى اعتراض أوساط علمية وطبية، الأمر الذي يتطلب ضرورة إعادة النظر فيه.

وأشار خطاب الرئيس، إلى أن حظر إرسال عينات مصرية للخارج يتعارض مع حرية البحث العلمي ويتيح فحصها على أجهزة قد لا تكون موجودة في الداخل.