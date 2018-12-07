إجازات العاملين في "المستشفيات النموذجية" بموافقة وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا ببعض الضوابط الجديدة لتنظيم العمل بالمستشفيات النموذجية.

وتضمنت التعليمات الجديدة التي أرسلها الدكتور حسام الخطيب مدير قطاع مكتب الوزيرة إلى قيادات الوزارة، بأنه يمنع منعا باتا نقل القوى البشرية بالمستشفيات النموذجية بكافة التخصصات إلا بعد العرض على وزيرة الصحة، خاصة تعديل التكليفات من المستشفيات النموذجية والوحدات التابعة لها.

كما نصت التعليمات على عدم منح إجازة بدون مرتب ما عدا الإجازات الوجوبية دون العرض على الوزيرة.

وتندرج المستشفيات النموذجية في إطار التمهيد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بتكلفة 6.1 مليار جنيه. ويهدف المشروع، الذي يستغرق تنفيذه عامين، إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة (يشمل كافة التخصصات).

واختارت وزارة الصحة 48 مستشفى على مستوى الجمهورية لتكون نموذجية منها 29 تابعة للوزارة، و19 تابعة لوزارة التعليم العالي.

