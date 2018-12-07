أكثر الكلمات إنتشاراً

إيديكس 2018 الطقس رانيا يوسف الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا جمال خاشقجي محمد صلاح

الأسبوع المقبل.. مشكلات "صوت القاهرة وبسكو مصر" في "قوى عاملة النواب"

03:01 ص الجمعة 07 ديسمبر 2018
الأسبوع المقبل.. مشكلات "صوت القاهرة وبسكو مصر" في "قوى عاملة النواب"

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان بشأن ما يحدث جراء توقف العمل بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام وما تبعه من ضياع لحقوق العاملين نتيجة توزيعهم بشكل غير قانوني على قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام.

كما تناقش يوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالغني؛ بشأن أوضاع عمال شركة بسكو مصر وتعنت إدارة الشركة في عدم صرف مستحقات العاملين، وكذلك التعسف في فصل بعض العاملين.

ويوم الثلاثاء يستمع الأعضاء لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التي تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

مجلس النواب جليلة عثمان شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الهيئة الوطنية للإعلام

الخبر التالى:

"صناعة النواب" تفتح ملفات انهيار "الغزل والنسيج والحديد"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان