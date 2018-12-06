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جولة تفقدية للرئيس السيسي بالدراجة الهوائية في شرم الشيخ

09:41 م الخميس 06 ديسمبر 2018
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شرم الشيخ- أ ش أ:

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، بجولة تفقدية على الدراجة الهوائية في مدينة شرم الشيخ وتوقف عند بوابات مدخل المدينة، وعند كمين محمية منطقة رأس محمد ليصافح بعض المجندين من القوات المسلحة والشرطة المدنية وليطمئن على أحوالهم.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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شرم الشيخ السيسي الدراجة الهوائية منطقة رأس محمد بسام راضي

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