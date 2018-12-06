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6 معلومات عن أول رادار مصري ثنائي الأبعاد (فيديو جرافيك)

09:17 م الخميس 06 ديسمبر 2018
6 معلومات عن أول رادار مصري ثنائي الأبعاد (فيديو جرافيك)

أول رادار مصري ثنائي الأبعاد

كتبت - نانيس البيلي:
تصوير - أحمد حسين:

داخل معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس - 2018" الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء؛ عُرض لأول مرة رادار مصري الصنع، ثنائي الأبعاد، مُصمم بالكامل بأيادي ضباط مصريين، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، في نفس مستوى الرادارات العالمية، مع فارق كبير جدًا في السعر، يصل إلى حوالي 20% عن مثيلاته في دول العالم.

الرادار الجديد لفت أنظار زوار المعرض من المصريين والأجانب، إذ تأتي أهميته في كونه يمثل بوابة لمصر في طريق امتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يدخلنا سوق السلاح منافسين وليس مستهلكين فقط.
الفيديوجرافيك التالي يوضح 6 معلومات عن أول رادار مصري ثنائي الأبعاد:‎

إيديكس 2018 رادار مصري صناعة الرادار معرض الصناعات الدفاعية الصناعات العسكرية

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