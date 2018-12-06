6 معلومات عن أول رادار مصري ثنائي الأبعاد (فيديو جرافيك)

كتبت - نانيس البيلي:

تصوير - أحمد حسين:

داخل معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس - 2018" الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء؛ عُرض لأول مرة رادار مصري الصنع، ثنائي الأبعاد، مُصمم بالكامل بأيادي ضباط مصريين، تحت إشراف مراكز بحثية مدنية وعسكرية، في نفس مستوى الرادارات العالمية، مع فارق كبير جدًا في السعر، يصل إلى حوالي 20% عن مثيلاته في دول العالم.

الرادار الجديد لفت أنظار زوار المعرض من المصريين والأجانب، إذ تأتي أهميته في كونه يمثل بوابة لمصر في طريق امتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يدخلنا سوق السلاح منافسين وليس مستهلكين فقط.

الفيديوجرافيك التالي يوضح 6 معلومات عن أول رادار مصري ثنائي الأبعاد:‎