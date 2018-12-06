معرض للمنتجات والمشغولات التراثية في اليوم الثقافي السوداني بنقابة الصحفيين
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كتب- مصطفى علي:
نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين يومًا للثقافة والفن السوداني، مساء الخميس، بحضور سفير السودان في مصر عبد المحمود عبد الحليم، والدبلوماسي المصري فخري أحمد عثمان وعدد من الدبلوماسيين.
تبدأ الفعاليات بمعرض فن تشكيلي في بهو النقابة لعدد من الفنانين التشكيليين السودانيين، وكذلك معرض للمنتجات البيئية والمشغولات التراثية السودانية، ويستمر المعرض طوال اليوم.
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