منى مينا: مذكرات محمد أبو الغار جريئة.. وجمعت بين الثقافة والطب

كتب- محمد عاطف:

أشادت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء، بمذكرات الدكتور محمد أبو الغار التي جمعها في كتاب "على هامش الرحلة"، قائلة: "لقد تميزت رحلة الدكتور محمد أبو الغار بالاهتمام الكبير بالثقافة وليس بالطب فقط".

وأضافت مينا، خلال مناقشة الكتاب في الصالون الثقافي لدار الحكمة: "يبدو أبو الغار خلال كتابه متناقضًا ما بين الجدية في العمل والاتجاه إلى المرح وممارسة الأنشطة الرياضية والفنية، فقد جمع بين الاتجاهين مما دفعه إلى إلغاء فترة القيلولة، حتى يستطيع تحصيل دراسته بشكل جيد في النهار وممارسة هواياته بالليل".

وتابعت مينا: "جاءت مذكرات أبو الغار جريئة لدرجة أنه اعترف أنه رسب في مادة الفيسيولوجي في العام الدراسي الثاني من كلية الطب مما عرضه إلى تأنيب ضمير وحرص على ألا يكرر هذا الخطأ مرة أخرى".

وأكملت مينا: "نلمح خلال مذكرات أبو الغار، الألم النفسي الشديد الذي نال أبو الغار بعد هزيمة يونيو مؤكدا أنه جرح وطني عميق، بعدها انحاز إلى الديمقراطية، باعتبار أن غيابها يؤدي إلى تسيد الشخصيات المتسلقة على المشهد السياسي".

جاء ذلك خلال مناقشة كتاب "على هامش الرحلة"، للدكتور محمد أبو الغار، والذي يتم مناقشته في الصالون الثقافي لدار الحكمة، بحضور عدد كبير من المفكرين والأدباء والصحفيين على رأسهم، الكاتب يحيي قلاش نقيب الصحفيين السابق، الأديب صنع الله إبراهيم، الكاتب إبراهيم عبدللمحيد، الدكتور عمار علي حسن، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، الدكتور كمال مغيث، الكاتب محمد المخزنجي، الكاتب عاصم حنفي وغيرهم.