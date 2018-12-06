"أفريقيا ٢٠١٨": الشباب والمرأة محور تركيز النسخة الثالثة للمنتدى

شرم الشيخ- أ ش أ:

يشهد منتدى "أفريقيا ٢٠١٨" للاستثمار في أفريقيا، الذي يعقد بمدينة مدينة شرم الشيخ يومي السبت والأحد المقبلين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بفئتي الشباب والمرأة والقضايا الاقتصادية المتعلقة بهما.

وأوضح بيان صدر عن المنتدى، اليوم الخميس، أن الاهتمام بفئتي الشباب والمرأة انعكس على جدول أعمال المنتدى الذي يشهد انعقاد "يوم رواد الأعمال"، وهي الفعالية التي يشارك بها عدد كبير من الشركات الأفريقية الواعدة وعدد من رواد الأعمال الناشئة لإعطاء الفرصة لأكثر من ٢٠٠ من شباب الأعمال الأفارقة للتواصل فيما بينهم من جهة، والتواصل مع كبار المستثمرين من جهة أخرى بما يساهم في تعزيز قدراتهم ومساعدتهم على تحقيق النمو لأعمالهم الناشئة.

ويأتي اهتمام منتدى "أفريقيا ٢٠١٨" بشباب الأعمال في سياق الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في ختام منتدى شباب العالم الشهر الماضي لتمكين الشباب بصفة عامة والشباب الأفريقي بصفة خاصة بحيث يصبح شباب الأعمال في القارة لاعبين رئيسيين على ساحة الاقتصاد الأفريقي خلال السنوات المقبلة.

كما يضم جدول الأعمال نقاشات حول تمكين المرأة الأفريقية كأحد المحاور الرئيسية ، بعد أن أظهرت الدراسات أهمية المساواة بين الجنسين في تعزيز جودة الحوكمة وتسريع عجلة التنمية.

ويناقش عددًا من الجلسات الوسائل المختلفة والسبل الممكنة لتعظيم مشاركة المرأة في وضع السياسات والاستراتيجيات في كل من العمل الحكومي والاقتصادي.