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بالأرقام.. "المحامين" ترفع الحد الأقصى للمساهمات في مشروع العلاج

06:25 م الخميس 06 ديسمبر 2018
بالأرقام.. "المحامين" ترفع الحد الأقصى للمساهمات في مشروع العلاج

النقيب سامح عاشور

كتب- مصطفى علي:

أقر مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، خلال اجتماعه الدوري الشهري، الخميس، زيادات متعلقة بمشروع العلاج.

وقرر المجلس، رفع الحد الأقصى لمساهمة النقابة ضمن مشروع العلاج إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، إضافة لرفع مشاركة النقابة في عمليات زراعة الكبد من 50 ألف إلى 100 ألف.

فيما جاءت زراعة الكلى من 25 ألف إلى 50 ألف، والقلب المفتوح من 35 ألف إلى 50 ألف، وأمراض السرطان من 35 ألف إلى 50 ألف، وزراعة النخاع الشوكي من 20 ألف إلى 35 ألف.​

نقابة المحامين سامح عاشور مشروع العلاج عملية القلب المفتوح أمراض السرطان عملية زراعة النخاع الشوكي
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