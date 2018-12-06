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هطول الأمطار فوق سماء القاهرة

05:42 م الخميس 06 ديسمبر 2018
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القاهرة- مصراوي:

تصوير- جلال المسيري ونادر نبيل:

شهدت سماء القاهرة، هطولاً للأمطار بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بعد استقرار الحالة الجوية اليوم الخميس.

وقال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، يشهد ذروة موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لافتًا إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على القاهرة حتى مساء اليوم، بينما تكون غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.
وتابع عبدالعال: "بالنسبة لحركة الملاحة البحرية تشهد اضطرابًا، كما أن القاهرة تشهد حركة ونشاط واضح للرياح خلال الساعات المقبلة".

هطول الأمطار الطقس أمطار القاهرة الأرصاد الجوية

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