الأسبوع المقبل.. "دفاع النواب" تناقش إدراج "الاستروكس" بقائمة المخدرات

كتب- أحمد علي:

تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها.

ويهدف مشروع القانون لإضافة البنود أرقام "113،114،115" إلى الجدول رقم 1 "المواد المعتبرة مخدرة" الملحق بالقرار بقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، على النحو التالى: 113 ـ الفلاكا : يعرف بالأسم العلمى pvp وأحيانا يسمى gravel مادة "الفابايروليدينوبنتيوفينون"، و114. الأستروكس "الفودو" "السبايس": بعض المواد الكيميائية من نبات القنب، ومواد الأتروبين، والهيبوسامبين، والهيوسين، و115. دى أم تى "حبوب الفيل الأزرق" ثنائى ميثيل تريبتامين.

وتشهد اجتماعات اللجنة أيضا الأسبوع المقبل، مناقشات لمشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب: (عبدالمنعم العليمي– سيلفيا نبيل لويس – هبة هجرس أحمد هجرس – ممدوح مقلد) في ذات الشأن، وأيضا الإعداد للزيارة الميدانية للجنة إلى قيادة قوات الصاعقة المصرية يوم الأربعاء 26/12/2018.