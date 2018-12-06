"الري": تنفيذ حزمة من الأعمال بإدارة المياه الجوفية بالوادي الجديد

القاهرة- أ ش أ:

انتهت الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية، من تنفيذ حزمة من الأعمال خلال عام كامل بقيمة 164 مليون جنيه، شملت حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة والداخلة، منها بئران يعملان بالطاقة الشمسية، وبئر أخرى بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة 10 ملايين جنيه، وكذلك حفر 9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10.3 مليون جنيه.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من قطاع المياه الجوفية، ممثلا في الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية حول مجمل الأعمال التي تم تنفيذها لخدمة منظومة الموارد المائية والوفاء بمتطلبات الاحتياجات المائية بمجالات الزراعة والشرب.

وقال المهندس مجدي الشحات حسن رئيس الإدارة - وفق التقرير - إنه تم حفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14.2 مليون جنيه مع توريد وتركيب مواسير بلاستيك بالداخلة بتكلفة 5.6 مليون جنيه، إلى جانب توريد وتركيب مواسير بلاستيك بطول 19 كم بالفرافرة بتكلفة 10.2 مليون جنيه، وإنشاء 4 مآوى لحماية الآبار بسهل بركة بتكلفة 300 ألف جنيه، وكذلك تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية بالداخلة بتكلفة 37.5 مليون جنيه وتوريد قطع غيار كهروميكانيكية بتكلفة 50 مليون جنيه، فضلا عن توفير مستلزمات تشغيل هذه الآبار من خلال توريد مواد بترولية بتكلفة 26 مليون جنيه.

وأضاف أنه يجري تنفيذ أعمال بها خلال العام المالي الحالي بقيمة 240 مليون جنيه، تشمل حفر 8 آبار استعواضية بالخارجة بقيمة 18.5 مليون جنيه، إضافة إلى ثلاث عمليات توريد وتركيب مواسير بالمنيرة والخارجة وباريس بقيمة 19.75 مليون جنيه وتوريد وتركيب مواسير (P.V.C) بمركز الداخلة بقيمة 18 مليون جنيه، وإنشاء هندسة غرب الموهوب بالداخلة بقيمة مليوني جنيه، فضلا عن توريد وتركيب مواسير بالفرافرة بقيمة 12.3 مليون جنيه، وأيضا تجهيز 33 بئرا جوفية بالطاقة الشمسية بقيمة 69 مليون جنيه، علاوة على شراء قطع غيار كهروميكانيكية لإدارات الميكانيكا والكهرباء بقيمة 63 مليون جنيه وتوريد مواد بترولية لتشغيل الآبار بقيمة 37 مليون جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع المياه الجوفية ممثلا في الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية يقوم حاليا بتنفيذ أعمال حفر الآبار الاستعواضية للآبار القائمة لانتهاء عمرها الافتراضي وعدم ملاءمة القيسونات الإنتاجية، وكذلك تحويل المساقي المكشوفة إلى مواسير PVC ضمن توجه الوزارة نحو تنفيذ تطوير الري الذي من شأنه ترشيد استخدام المياه بشكل أفضل نتيجة منع التبخر ومنع التسرب الذي ينتج من المساقي المكشوفة، فضلا عن مميزات المواسير في سرعة نقل المياه.

كما تم طرح كافة العمليات بتركيب مواسير PVC، ويجري تنفيذ خطة طموحة لتحويل تشغيل الآبار الحكومية والتي تعمل بالديزل والكهرباء من الشبكة الموحدة إلي التشغيل باستخدام الطاقة الشمسية وذلك لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد النائية والري أن هذا التقرير يأتي ترجمة وتأكيدا لجهود وزارة الموارد المائية والري في تعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي وتطوير منظومة استخدام هذا المورد النفيس طبقا لاستراتيجية وسياسات الإدارة المائية الرشيدة التي تنتهجها الوزارة للتغلب على تحديات الندرة المائية في مصر.​