بالصور.. وزيرة الصحة تجري فحص "فيروس سي"

كتب - أحمد جمعة:

أجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الفحوصات الخاصة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي الكشف عن الأمراض غير السارية بنقطة الفحص الموجودة بمقر المعهد القومي للتدريب، التابع للوزارة.

وتضم الفحوصات التى تجريها "المبادرة"، كلا من فيروس سي، والضغط، والسمنة، والسكر.

وأشادت الوزيرة بجودة الخدمة التى تقدمها نقطة الفحص شأنها شأن باقي نقاط الفحص الأخري، داعية أهالى المرحلتين الاولى والثانية من "100 مليون صحة"، من لم يجروا الفحوصات بالتوجه لأقرب نقطة فحص لهم لإتمامه.

وأعلنت وزيرة الصحة، فحص ٢ مليون مواطن حتى ظهر اليوم السادس للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، ليصل اجمالى المفحوصين قرابة 14 مليون مواطن منذ انطلاق المبادرة حتى الآن.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سي، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماماً.

وكشف مجاهد أنه تم فحص ١١٢ ألفًا، ٣١٣ طالبًا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس، في محافظات المرحلة الأولى التسعة بإجمالي ٢٢٠٦ مدرسة.

وأضاف مجاهد، في بيان اليوم الخميس، أن محافظة الإسكندرية، كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالي تردد ٢٤ ألف و٤٢١ طالبا، وأسيوط ٢٠ ألف و٤٢٦ طالبا، والبحيرة ١٧ ألف و٨٤٧ طالبا، والقليوبية ١٧ ألف و٨٣٥ طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهي بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة في أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى أن أي طالب يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لوحدات التأمين الصحي، لإجراء الفحوصات والتحاليل التأكيدية له، ثم يصرف له العلاج بالمجان.

وأوضح "مجاهد"، أن هناك ٢ مليون مواطن تم فحصهم في محافظات المرحلة الثانية من "المبادرة الرئاسية" وذلك منذ إطلاق المبادرة و حتى ظهر اليوم، حيث تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوي الجمهورية باجمالى عدد مشاركين ٦٧٤ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ ٢٨٦ ألف و ٨٥٧ مواطناً، ثم المنوفية بـ ٢٥٦ ألف و ٥٩٦ مواطناً، ثم كفر الشيخ بـ٢٠٨ ألف و ٩٤٠ مواطن.

ولفت"مجاهد" إلى أن أعلى نسبة من تحقيق المستهدف اليومي للفحص سجلتها محافظة الإسماعيلية بإجمالي ١٤١% من المستهدفين، تليها محافظة أسوان بـ١١٤%، مؤكدا على أن المبادرة تسير بشكل جيد للغاية في مراحلها المختلفة، وتحقق نسب مشاركة منقطعة النظير.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة "١٠٠ مليون صحة"، تستهدف ٢٠ مليون مواطناً، ب ١١ محافظة، ويتم تنفيذها في ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة، و٨٥٧ نقطة مسح متحركة بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال ٦ آلاف و٤٨٦ فريقاً طبياً يعملون على فترتين صباحية ومسائية، ويمتد عملها حتى نهاية شهر فبراير القادم.

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