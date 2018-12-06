طبيب مخ وأعصاب يوضح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

كتب-إسلام ضيف:

قال الدكتور نبيل العجوز أستاذ المخ والأعصاب إن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بسكتة دماغية، تنقسم إلى: قابل للتغيير والعلاج، وآخر غير قابل للتغيير والتعديل.

وتابع العجوز في كلمة له بمؤتمر إطلاق حملة للتوعية بأعراض مرض السكتة الدماغية: "الجلطات تحدث ابتداء من 55 عاما فيما فوق.

وأكمل: "السيدات ربنا حماهم لسن معين من الجلطة الدماغية، بهرمون الاستروجين، حتى فترة انقطاع الدورة الشهرية".

وتابع: "لا تسطيع أن نتدخل في هذه الأمور، لكن نستطيع التدخل في معدل ارتفاع ضغط الدم، والسكر والتدخين، وعدم ممارسة الرياضة".

وأوضح العجوز أن زيادة الدهون وارتفاع الأحماض الدهنية في الدم مثل اليورك عوامل مؤثرة في الإصابة بالجلطات.​