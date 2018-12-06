"مدبولي" يشهد توقيع بروتوكول نظم معلومات "التأمين الصحي ببورسعيد"

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، توقيع بروتوكول بين وزراء الإنتاج الحربي والصحة والاتصالات والخاص بنظم المعلومات الخاصة بمشروع التامين الصحي ببورسعيد.

وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، إن الوزارة ملتزمة بالتخطيط بين الوزارات حتى تكون بداية لميكنة الخدمة بجميع المحافظات.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى إرساء القواعد الأساسية للتأمين الصحي الشامل والمعتمد على الميكنة الكاملة للمنظومة وحصر المستفيدين منها، مشيرة إلى أن البداية ستكون من محافظة بورسعيد تمهيدا لميكنة منظمومة التأمين الصحي في كافة المحافظات.

وقال عمرو طلعت، وزير الا تصالات، إن المشروع خطوة على طريق التحول الرقمي والتأمين الصحي، وأهم محاور الخدمات الحكومية، موضحا أن المشروع يشمل جميع جوانب التأمين الصحي لضمان تقديم الخدمة بالفعل وجودتها والتحقق من المستفيد من الخدمة مشيرا إلى تطلعه لنشره تباعا في كل أنحاء مصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع بروتوكول بين مصر وشركة سيسكو العالمية للاتصالات، إحدى الشركات العملاقة في مجال الاتصالات وشملت العديد من المحاور الخاصة بالأمن الصناعي.