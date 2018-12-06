طبيبا مخ وأعصاب يوضحان أعراض السكتة الدماغية

كتب-إسلام ضيف:

عرض الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس عدة أعراض للسكتة الدماغية.

وقال عارف، في كلمته بمؤتمر، إطلاق حملة التوعية بأخطار السكتة الدماغية، اليوم الخميٍ، بأحد فنادق القاهرة، إن من هذه الأعراض اعوجاج في الفم، أو ثقل في اليد أو القدم، ناصحًا من يتعرض لهذه الأعراض بالتوجه لأقرب مستشفى.

وأضاف: "نحاول توعية أطباء الطواريء ولو حس المريض بأن عنده سكته دماغية لازم يروح للمستشفى؛ لأن كلما وصل المريض في بداية السكتة تكون الفرصة في التعافي أكبر".

وأوضح عارف، أن نحو ٣٠% إلى ٤٠% من المرضى في الخارج يصلون المستشفيات في الساعات الأولى للجلطة، مقابل ٥% فقط في مصر.

من جانبه قال الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب و رئيس اللجنة القومية للسكتة الدماغية، إن من أعراض السكتة الدماغية "تلعثم في الكلام أو اعوجاج الفم للناحية السليمة، وثِقل أو تنميل في اليد أو القدم، وتحدث في ثانية وبشكل مفاجيء لما يكون مصدر الجلطة من عضلة القلب".

وتابع: "هناك نوع آخر من التجلط التدريجي من شرايين المخ على مدار ساعة أو نصف ساعة، لو شعر المريض بهذه الأعراض لابد وأن يتوجه للمستشفى خاصة إذا كان يعاني من مرض السكر أو الضغط أو السمنة".