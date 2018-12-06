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الجلاد يشارك في إطلاق حملة للتوعية بأعراض السكتة الدماغية

02:52 م الخميس 06 ديسمبر 2018
الجلاد يشارك في إطلاق حملة للتوعية بأعراض السكتة الدماغية

إطلاق حملة للتوعية بأعراض السكتة الدماغية

كتب-إسلام ضيف:

شارك الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام ، (مصراوي، يلا كورة، أونا، وكونسلتو)، اليوم الخميس، في إطلاق حملة للتوعية بأعراض السكتة الدماغية، خلال ندوة أدارها على هامش المؤتمر الدولي الأول للسكتة الدماغية في مصر.

وشارك في الندوة التي أقيمت بأحد فنادق القاهرة الجديدة، الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والاعصاب، الدكتور هاني عارف أستاذ المخ والاعصاب، الدكتور حسام صلاح أستاذ المخ والاعصاب، الدكتور نبيل العجوز أستاذ المخ والاعصاب ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية.

جدير بالذكر أن السكتات الدماغية تعد مشكلة عالمية وخطيرة، واحتلت المركز الثاني بين الأمراض المسببة للوفاة والإعاقة في مصر بمعدل 13.3 % طبقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية. وأدى المرض في عام 2012 إلى وفاة 69000 شخص. كما تتسبب السكتتات الدماغية عالميا كل ٣٠ دقيقة في وفاة حالة او اصابتها بالشلل التام.

مجدي الجلاد حملة للتوعية بأعراض السكتة الدماغية مجد فؤاد زكريا حسام صلاح نبيل العجوز السكتات الدماغية منظمة الصحة العالمية

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