الآثار: تسجيل 3657 قطعة منقولة بالمساجد والكنائس والمعابد اليهودية

كتب- يوسف عفيفي:

عرض الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ما جرى إنجازه من أعمال تسجيل وتوثيق القطع الأثرية المنقولة بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على الدكتور مصطفى أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية.

وقال الدكتور مصطفى أمين، في بيان اليوم الخميس، إن تلك هي المرة الأولى التي يجرى فيها الانتهاء من تسجيل القطع الأثرية اليهودية المنقولة والتي بلغ عددها ٥٠٠ قطعة أثرية بمختلف المعابد اليهودية المصرية.

ومن جانبه، أوضح مصطفى، الانتهاء من تسجيل ٣١٥٧ من القطع الأثرية الإسلامية والقبطية المنقولة بمختلف المساجد والكنائس الأثرية المصرية، ما يعد بمثابة إنجاز لم يحدث من قبل، وجاري الانتهاء من تسجيل باقي القطع الأثرية الإسلامية والقبطية المنقولة تباعا.