8 سيارات جديدة لخدمة "الشاتل باص" بمطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

تدخل 8 سيارات جديدة إلى شركة ميناء القاهرة الجوي، ضمن "الشاتل باص" المجانية بمطار القاهرة الدولي، خلال الأيام القليلة المقبلة، لخدمة الركاب المسافرين.

قالت المصادر مطلعة بالمطار، اليوم الخميس، إن الشركة تسلمت الشحنة، وجرى إرسال لجنة فنية تابعة لها لاستقبالها والإفراج عنها، لدخولها الخدمة فور وصولها، لخدمة العاملين والركاب المسافرين مجانا.

وأشارت المصادر إلى أن عدد السيارات الحالية التي تقدم الخدمة داخل المطار لنقل المسافرين بين صالات المطار الداخلية، يصل إلى 12 سيارة، وبدخول السيارات الجديدة يصل العدد الإجمالي إلى 20 شاتل باص، لتخفيف العبء والضغط واستيعاب الحركة داخل المطار، فضلا عن تقليل زمن الرحلة.​