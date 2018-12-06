صندوق التنمية المحلية: 4 ملايين جنيه لإقراض 476 مشروعًا

كتب- محمد نصار:

وافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه الأخير على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، باستثمارات أكثر من 4 ملايين جنيه وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية وعسل النحل والصناعات البيئية والمنزلية والأعلاف والأسمدة والغلال ومنافذ بيع مواد غذائية ومنافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع.

وحسب بيان، الخميس، أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة، موضحًا أن الصندوق يدعم النشاط الأهلي بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، كما يعطي أولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعي البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات أكثر من 14.5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي تبلغ 1168 مشروعًا وزيادة في إجمالي الاستثمارات تقدر بأكثر من 12.4 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لآخر نظرًا لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق إلى أقصى درجة موضحًا أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجانًا ثم يقوم أخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصاديًا وفنيًا وبيئيًا وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض ويتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض وتقوم الوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة انتاج كاملة.