البابا تواضروس يُكلف الأنبا رفائيل بمتابعة إيبارشية ملبورن

كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، الأنبا رافائيل الأسقف العام.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان اليوم، إن البابا تواضروس الثاني كلف الأنبا رفائيل بالسفر إلى ملبورن بأستراليا؛ وذلك لمتابعة الإيبارشية وقطاعات الخدمة وبحث الأوضاع الموجودة فيها بعد استقالة أسقفها الأنبا سوريال.

وأضافت الكنيسة أن الأنبا رفائيل سيقضي فترة محدودة هناك، ليُقدم بعدها تقريرًا شاملًا.

كان الأنبا سوريال أسقف ملبورن بأستراليا المستقيل، أعلن عن استقالته في الخامس من شهر نوفمبر الماضي، وفوّض المجمع المقدس في اختيار بديل له، عقب 19 عامًا من توليه مهام إيبارشية ملبورن.

وقال الأنبا سوريال في نص استقالته،علي "الفيسبوك": إن العقدين الماضيين كان بهم مزيجٌ من الفرح والألم، وأنه عانى من الإهانة وتهديدات بالقتل وطعنات في الظهر، متابعًا "أتمنى من الله أن يغفر لأولئك الذين تسببوا بأفعال أو كلمات مليئة بالكراهية تسبب في خلافات. وباتباع حذو القديس جريجوري لم أستاء من أحد".

وتابع أسقف ملبورن المُستقيل: "سُلطة اختيار أسقف جديدًا أضعها في يد المجمع المُقدس لانتخاب بديلًا لي، وأؤمن بشكلٍ قاطع أن الأب جرجس الأنطوني سيكون قادرًا على أن يرعى الشعب في سلام وقوة. وأؤمن بأن الأب جرجس الأنطوني هو المرشح الأنسب ليحل محلي أسقفًا لهذه الإيبارشية".