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اليوم.. مناقشة كتاب "على هامش الرحلة" لمحمد أبو الغار

07:11 ص الخميس 06 ديسمبر 2018
اليوم.. مناقشة كتاب "على هامش الرحلة" لمحمد أبو الغار

نقابة الأطباء

كتب - محمد عاطف:

تنظم نقابة الأطباء، اليوم الخميس، احتفالية لتكريم الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ النساء والتوليد ورائد طب الأطفال فى مصر والشرق الأوسط.

الاحتفالية مخصصة لتوقيع كتاب أبو الغار "على هامش الرحلة"، والذي يسرد فيه مسيرته الطبية والأدبية والوطنية، ورفضه أن يهاجر بلده، التي حقق منها العالمية.

يذكر أن الدكتور محمد أبو الغار، أستاذ توليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة القاهرة منذ عام 1979، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي السابق.

نقابة الأطباء كتاب على هامش الرحلة محمد أبو الغار

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