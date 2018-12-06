مؤسسة أونا تنعي الزميل حازم دياب

القاهرة - (مصراوي):

تنعى مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، الزميل الكاتب الصحفي حازم دياب، الذي توفي مساء الأربعاء، داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه اليوم الخميس بمسقط رأسه في بني مزار بالمنيا.

وتدعو المؤسسة للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.​

نال الزميل بكالوريوس التجارة في شعبة اللغة الإنجليزية، وعمل في المجال الصحفي، وصدرت له مجموعة قصصية من قبل.

كما عمل في موقع "بص وطل"، ومسؤولاً في مجلة "عين" عن الصفحة الثقافية، ثم بالموقع الإلكتروني لجريدة "الوطن" قبيل انطلاقه وبعد انطلاقه بشهور، ثم انتقل إلى قسم التحقيقات بالجريدة نفسها.

وعمل أيضًا في قناة "أون تي في"، وفي مجال الإعداد التلفزيوني في برنامج "ممكن" على قناة "CBC"، وكتب مقالاً للرأي في موقع "مصراوي" وجريدة "الوطن".​