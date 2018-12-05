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البابا تواضروس يكشف تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

11:15 م الأربعاء 05 ديسمبر 2018
البابا تواضروس يكشف تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط

البابا تواضروس

القاهرة - (مصراوي):

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن تطورات مناقشة إعداد مسودة لمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط بين الطوائف المختلفة.

وقال البابا تواضروس في حوار مع فضائية "Ten" اليوم الأربعاء، إن مناقشة مشروع القانون تسير بشكل جيد بين الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وأن هناك اتفاقًا على حوالي 90% من البنود، مستكملًا: "بعض الطوائف الأخرى لديها رؤى لأمور أخرى، ونفكر أن يتم تخصيص ملحق لها، أو دخولها في بنود القانون ووجود عبارات استثنائية للطوائف لها".

وتابع: "حاليًا توجد مناقشات بين المسؤولين القانونيين للكنائس.. ومقولة 'لا طلاق إلا لعلة الزنا'، تعد شرحًا لأيات الكتاب المقدس، وفي زمن التقدم العلمي حاليًا، خطية الزنا تحدث وعليها دلائل، وبدأنا في توسعة المفهوم من الزنا الفعلي إلى الزنا الحكمي وفيه تكون هناك دلائل مادية تؤكد أن هناك زنا".

وعن عمل اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس، قال البابا تواضروس إن اللجنة تعمل بشكل جيد للغاية، لافتًا إلى أن الكنائس التي يتم تقنينها قائمة وبعضها يُصلي فيه منذ 40 و50 عاما.

البابا تواضروس قانون الأحوال الشخصية للأقباط الكرازة المرقسية قناة Ten

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